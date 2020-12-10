Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti! İçişleri Bakanlığı onayladı, Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu
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Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti! İçişleri Bakanlığı onayladı, Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu

10.12.2020 09:11 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:33
Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti! İçişleri Bakanlığı onayladı, Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "İktidar HDP'yi parçalayabilmek için ikinci bir parti kurma planı yapıyor" sözleri sonrasında kritik bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Kürt Demokrat Partisi'nin 2 ay önce yaptığı kuruluş başvurusunu onaylarken, Genel Başkan Reşit Akıncı, Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini iddialarını yalanladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun T24'te Murat Sabuncu'ya yaptığı açıklamada "İktidar HDP'yi yanına çekemeyince ikinci bir parti kurup HDP'yi parçalayabilir miyiz arayışı içinde" sözleriyle gündeme getirdiği yeni parti iddialarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti! İçişleri Bakanlığı onayladı, Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAŞVURUYU ONAYLADI

Kürt Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Reşit Akıncı, iki ay önce partinin kuruluşu için yaptıkları başvurunun İçişleri Bakanlığı'nca onaylandığını açıkladı.

Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti! İçişleri Bakanlığı onayladı, Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu
Kürt Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Reşit Akıncı

HDP'YE ALTERNATİF OLARAK CUMHUR İTTİFAKI'NI MI DESTEKLEYECEKLER?

Reşit Akıncı, HDP'ye alternatif olarak kuruldukları yönündeki iddialara ise, "Bazıları Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın bir süre önce açıkladığı ve Cumhur İttifakı'na destek verecek olan Kürt partisinin bizim partimiz olduğunu iddia etti. Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ediyorum ki bizim bu iddialarla herhangi bir alakamız yoktur. Biz sadece doğru bir ulusal çizgide siyaset yapmak, gençlerimize partimizi tanıtmak ve kabul ettirmek için yola çıktık" diye yanıt verdi.

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