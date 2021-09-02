Kılıçdaroğlu: "Gün, elden kayan bir memleketi tekrar raylarına oturtma günüdür"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kapadokya Kültür Merkezi Salonu'nda muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kapadokya Kültür Merkezi Salonu'nda muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. (3)

"Biz bu adalet için mücadele edeceğiz. Bütün peygamberler de adalet için geldiler, güzel ahlak için geldiler. O zaman kararımızı vereceğiz. Birlikte kararımızı vereceğiz. Hep beraber kararımızı vereceğiz. Adalet mi evet. Adaleti kim savunuyorsa, evet, destek vermemiz lazım. Adaletin yanında durmamız lazım"

"Gün sağcı, solcu olma günü değildir. Gün kavga günü de değildir. Gün, elden kayan bir memleketi tekrar raylarına oturtma günüdür"

"Merkez Bankasının kasasında 128 milyar dolar buharlaştı. Kimse bilmiyor nereye gittiğini"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin