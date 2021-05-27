BURDUR KILIÇDAROĞLU, GÜN DOĞUMUNDA İŞÇİLERLE GÜL TOPLADI
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BURDUR KILIÇDAROĞLU, GÜN DOĞUMUNDA İŞÇİLERLE GÜL TOPLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'nın Gönen ilçesinden Burdur'un Bucak ilçesine geçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'nın Gönen ilçesinden Burdur'un Bucak ilçesine geçti. Burada kanaat önderleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, ardından Bucak'a bağlı Seydiköy'de besici Nihat İnan'ın besihanesini ziyaret etti. Büyükbaş hayvancılık yapan İnan, Kılıçdaroğlu'na yaşadıkları sorunları anlattı. Süt ve yem fiyatlarından şikayet eden, işletmesinin günlük 600 lira gideri, 500 lira da geliri olduğunu belirten İnan, günlük 100 lira zarar ettiklerini belirterek, "Bir tane damızlık yetiştirmek için benim 27 ay beklemem lazım. 27 ay bekleyip de süt almam lazım. Damızlık kesimi başladı, damızlık yetiştirdiğimiz hayvanlar kesime gidiyor. Süt üretimi düşecek. Biz üretiyoruz ama arkamızda kimse yok. Dertlerimiz çok. Veterineri, samanı, elektrik, suyu, işçiliği var daha nasıl çıkacak. Ne yapacağız bilmiyoruz. Üç tane çocuğum var, hepimiz çalışıyoruz ama bir lira kalmıyor. Babamın emekli maaşından alıyoruz" diye konuştu.

'MORALİNİZİ BOZMAYIN'

Kılıçdaroğlu, morallerini bozmamalarını tavsiye ederek, "Düzelecek, ilk seçimde düzelecek. Sizin kazanmanız lazım. Türkiye'nin sorunları var, tabi bunları biliyoruz, sadece siz değil gittiğim pekçok yerde aynı şikayetleri dile getiriyorlar. Ama sizi dinlemesi gerekenler dinlemiyorlar. Kulakları sağır onların, gözleri görmüyor, onlar başka işlerle uğraşıyorlar. Yapacağımız ilk şey şu, önümüze nasıl olsa bir sandık gelecek, bunlara bir dersini vereceğiz, demokratik yollarla bunları göndereceğiz. Moralinizi bozmayın" dedi.

Kılıçdaroğlu'na bölgenin yöresel lezzetlerinden kömbe ekmeği ile yayık ayran ikram edildi. Kılıçdaroğlu, ineklere yem de verdi.

BURDUR KILIÇDAROĞLU, GÜN DOĞUMUNDA İŞÇİLERLE GÜL TOPLADI
BURDUR KILIÇDAROĞLU, GÜN DOĞUMUNDA İŞÇİLERLE GÜL TOPLADI
BURDUR KILIÇDAROĞLU, GÜN DOĞUMUNDA İŞÇİLERLE GÜL TOPLADI
BURDUR KILIÇDAROĞLU, GÜN DOĞUMUNDA İŞÇİLERLE GÜL TOPLADI
BURDUR KILIÇDAROĞLU, GÜN DOĞUMUNDA İŞÇİLERLE GÜL TOPLADI
BURDUR KILIÇDAROĞLU, GÜN DOĞUMUNDA İŞÇİLERLE GÜL TOPLADI
BURDUR KILIÇDAROĞLU, GÜN DOĞUMUNDA İŞÇİLERLE GÜL TOPLADI
BURDUR KILIÇDAROĞLU, GÜN DOĞUMUNDA İŞÇİLERLE GÜL TOPLADI
BURDUR KILIÇDAROĞLU, GÜN DOĞUMUNDA İŞÇİLERLE GÜL TOPLADI
BURDUR KILIÇDAROĞLU, GÜN DOĞUMUNDA İŞÇİLERLE GÜL TOPLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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