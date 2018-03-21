Kılıçdaroğlu, Gül ve Büyükerşen'in Adaylığıyla İlgili Kapıyı Aralık Bıraktı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili "Bunlar bizim önümüzde duruyor" diyerek kapıyı aralık bıraktı.

ŞİRİN PAYZIN'IN KONUĞU OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu "Ne Oluyor?" programına katıldı.

GÜL VE BÜYÜKERŞEN'İN ADAYLIKLARI SORULDU

Kılıçdaroğlu, CHP'nin olası Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili Şirin Payzın'ın sorularına cevap verdi.

Payzın, Abdullah Gül ve Yılmaz Büyükerşen iddialarını sordu. Kılıçdaroğlu iki isim için de övgü dolu sözlerle bahsedip "Bunlar bizim önümüzde duruyor diyerek Gül ve Büyükerşen'in adaylığıyla ilgili kapıları kapatmadı.

"BUNLAR BİZİM ÖNÜMÜZDE DURUYOR"

İşte Kılıçdaroğlu'nun dikkat çeken sözleri:

Sayın Abdullah Gül'le böyle bir konuyu hiç konuşmadık. Kendisini bir kere ziyaret ettim. Cumhurbaşkanlığı dönemine saygı gösteriyorum Abdullah Bey'in. Olabildiğince tarafsız bir Cumhurbaşkanlığı yaptı. Eskişehir Belediye Başkanı da tabi başarılı bir belediye başkanı. Tabi bütün bunlar bizim önümüzde duruyor.