Kılıçdaroğlu: Gittiğim yerde ne Erdoğan'ı ne partisini konuşacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Helalleşme yolculuğuna başladım ve sürdürüyorum. Amacım; yarın yöneteceğimiz devletin çeşitliliğiyle gurur duyacağımızı halkımıza anlatmak, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve bunu herkese anlatmak. Gittiğim hiçbir yerde ne Erdoğan'ı ne de partisini konuşacağım" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesi kararına ilişkin, "Adalet kadar değerli bir kavram yoktur dünyada. İnsanlık tarihi adalet için mücadele tarihidir. Bir kişinin haksız yere uzun süre hapiste tutulması en büyük adaletsizliktir. Adaleti dağıtmak için mahkemelerimiz var. Uluslararası hukuku kendi anayasamıza koymuşuz. Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına rağmen 1541 gündür hapiste. Onun hapiste olması kişisel sorunu değildir. Bu Türkiye'nin en temel adalet sorunudur. Bu sorunu çözmek de bize yani 'Millet İttifakı'na nasip olacak" diye konuştu.

'Helalleşme' çağrısında bulunduğunu dile getiren ?Kılıçdaroğlu, "Kucaklaşmaya, beraber olmaya ihtiyacımız var' dedim. Helalleşme yolculuğuna başladım ve sürdürüyorum. Amacım; yarın yöneteceğimiz devletin çeşitliliğiyle gurur duyacağımızı halkımıza anlatmak, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve bunu herkese anlatmak. Gittiğim hiçbir yerde ne Erdoğan'ı ne de partisini konuşacağım. Samimi bir şekilde 'Buraya ben barışmaya, helalleşmeye geldim' diyeceğim. Bu ülke hiçbir zaman harika olmadı ancak bu ülke hiçbir zaman bu kadar adaletsiz de olmadı. Adalet kavramının yerlerde süründüğü bir dönemi hiç ama hiç yaşamadık. Erdoğan'ı artık konuşmanın bir anlamı yok. Nasıl bir adalet sistemi getireceğiz, onu konuşmak istiyoruz. Erdoğan'ı konuşacağımıza ülkenin verimliliğini nasıl artıracağız, diye konuşmak zorundayız. Başlamak için bugünden daha iyi bir zaman yok" diye konuştu.