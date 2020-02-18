Kılıçdaroğlu: "(Gezi Parkı olaylarını) Darbe eylemi gibi tanımlamak asla doğru değildir"
CHP TBMM Grup Toplantı salonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi Salondakilerin alkışlaması Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
18.02.2020 14:09 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:13
CHP TBMM Grup Toplantı salonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
Salondakilerin alkışlaması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA