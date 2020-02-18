Kılıçdaroğlu: "(Gezi Parkı olaylarını) Darbe eylemi gibi tanımlamak asla doğru değildir"
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Kılıçdaroğlu: "(Gezi Parkı olaylarını) Darbe eylemi gibi tanımlamak asla doğru değildir"

CHP TBMM Grup Toplantı salonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi Salondakilerin alkışlaması Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

18.02.2020 14:09 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:13
Kılıçdaroğlu:

CHP TBMM Grup Toplantı salonu

CHP Genel Başkanı 'nun gelişi

Salondakilerin alkışlaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu: "(Gezi Parkı olaylarını) Darbe eylemi gibi tanımlamak asla doğru değildir"
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