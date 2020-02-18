Kılıçdaroğlu: Gezi eylemini aydınlanma hareketi olarak görmemiz gerekiyor

18.02.2020 16:17 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gezi eylemini bir baskının ortaya çıkardığı bir aydınlanma hareketi olarak görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla gençleri yaptıkları eylemlerde saygı ve sevgiyle karşılamamız gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Farklı siyasi görüşlerimiz olabilir. Ama sonuçta bu ülke bizim ülkemiz ve hep birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Huzur bırakmadılar onu biliyorum. Bir sürü sorun getirdiler onu da biliyorum. Ama özellikle bütün vatandaşlarımdan istirham ediyorum asla ve asla umutsuzluğa kapılmayın. Bu ülkeye güzel baharı hep beraber getireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA