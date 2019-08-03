Kılıçdaroğlu: Gerginliklerden, kavgalardan bıktık, usandık artık (EK)-AKTUEL

'ATATÜRK, İSLAM DÜNYASININ DA ÖNEMLİ ÖNDERLERİNDEN BİRİ'

Artvin'in Şavşat ilçesinden karayoluyla Ardahan'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye tarafından Kongre Caddesi üzerinde yaptırılan Atatürk heykelinin açılışına katıldı. Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç ile Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in de katıldığı açılış öncesi konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin insanları değil dünyanın bütün demokratları, bütün aydınları da Mustafa Kemal'in yanında hep saygıyla eğilmişlerdir. Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda islam dünyasının da önemli önderlerinden birisidir. Cumhuriyeti kurduktan sonra bütün islam ülkeleri, onlar cumhuriyeti kabul etmişlerdir ve onların da en büyük arzusu demokrasiye geçmektir. Biz Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti demokrasiyle, taşlandırdığımızda bu güzel ülkeyi kuranların en azından bize bıraktıkları mirası çok öenmli bir noktaya taşımış olacağız. Heykeli yapan, burayı açan değerli belediye başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Yaşasın Mustafa Kemal ve arkadaşları" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sonrası Türk Bayrağı'nın sarılı olduğu heykel, basılan butonla 'sarı saçlım, mavi gözlüm' şarkısı eşliğinde açıldı.

?Deniz BAŞLI/ ARDAHAN,

Kaynak: DHA