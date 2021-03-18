Kılıçdaroğlu, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle Sancar'ı aradı
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Kılıçdaroğlu, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle Sancar'ı aradı

18.03.2021 00:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:08
Kılıçdaroğlu, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle Sancar'ı aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesi üzerine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesi üzerine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, görüşmeye ilişkin, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin hukuksuzca düşürülmesi üzerine Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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