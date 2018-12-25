Kılıçdaroğlu: Genel Başkanım İsmet İnönü'yü Özlem ve Şükranla Anıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefat yıl dönümü dolayısıyla Twıtter adresinden yaptığı paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah ve dava arkadaşı, Lozan Kahramanı, 2. Cumhurbaşkanımız, büyük devlet ve siyaset adamı, Genel Başkanım İsmet İnönü'yü, ebediyete intikalinin 45. yıl dönümünde rahmet, özlem ve şükranla anıyorum, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA