18.02.2020 18:11 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençler dünyayı bizden daha iyi sorguluyorlar. Gezi olaylarını bir aydınlanma hareketi olarak görmemiz gerekiyor. Gençlerimizin yaptıkları eylemleri saygı ve sevgiyle karşılamamız gerekiyor" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Toplumda farklı görüşlerin olabileceğini anımsatan Kılıçdaroğlu, bu ülkede farklı görüşlerle huzur içinde yaşamak istediklerini belirtti. Vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, kimsenin umutsuzluğa kapılmamasını istediğini söyleyerek, "Bu ülkeye baharı hep beraber getireceğiz. Demokrasi için de getireceğiz, halkın oylarıyla getireceğiz. Ben bu milletin ferasetine güveniyorum. Milletimiz 'kul hakkı yemeyen, kul hakkı yiyenlere karşı mücadele eden, kararlı, onurlu bir partiyi iktidara taşıyacağım' diyecektir. Biz bunu yapacağız" diye konuştu.



Milli Güreşçi Süleyman Karadeniz'in İtalya'da düzenlenen Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olarak Türk bayrağını göndere çektiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, Karadeniz'e teşekkürlerini iletti. Bugün Gezi Davası'nın duruşmasının görüldüğünü aktaran Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kaydetti:



"Gezi olayları aslında bu ülkenin genç, yetenekli, okumuş, hayatı sorgulayan gençlerin bir baskı rejimine karşı tepkileridir. Bu gençlerimiz ülkelerini, doğayı seviyorlar. Farklı görüşte olsalar bile bir araya gelmekten, oturup uygarca tartışmaktan zevk alıyorlar. Gençler dünyayı bizden daha iyi sorguluyorlar. Gezi olaylarını bir aydınlanma hareketi olarak görmemiz gerekiyor. Gençlerimizin yaptıkları eylemleri saygı ve sevgiyle karşılamamız gerekiyor. Bir dönemin savcılarının açtığı davalarla bizim akademisyenlerimiz, sanatçılarımız yargılanıyor. Buna izin vermemek lazım, adalet dediğimiz kavramın içini boşaltmamamız lazım. Gençlerimiz hiçbir zaman ellerine silah almadılar. Her şeye rağmen gezi davasının adaletli bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA