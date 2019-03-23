Kılıçdaroğlu: Geliri Tabana Yayıyorsan Sosyal Devlet Oluyorsun

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gırtlağa kadar vergi ödüyor vatandaş. Asgari ücretli en ağır vergi ödüyor. Vergiyi yukarıya taşıyacaksın, geliri tabana yayacaksın. Geliri tabana yayıyorsan o zaman sen sosyal devlet oluyorsun demektir" dedi.

Ankara'da düzenlenen, Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası'nın (Tez-Koop-İş) 11'inci Olağan Genel Kurulu toplantısına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.

KARAMOLLAOĞLU: BU BİR BEKA SORUNU DEĞİL

Toplantıda konuşan SP Lideri Karamollaoğlu, beka tartışmalarına değinerek, "Bizim topraklarımızın üzerinde başkalarının emelleri var ama bu bir beka sorunu değil, her zaman olan bir tehdit. Çözüm, bu tehdidin farkına vardıktan sonra birbirimize kenetlenmektir, farklılıklarımızla. Biz içeride güçlenmedikten sonra dışarıdan gelen tehditlere karşı güçlenmemiz mümkün olmaz. Ahlaki ve manevi değerlerimizin gelişmesi lazım. Güzel ahlaki değerlere sahip olmalıyız. Yememeliyiz ve yedirmeliyiz. Güçlenmek demek ticarette sadece ileri gitmek demek değil. Güçlenmek demek lahana gibi büyümek değil. Güçlenmek; üretime dönük yatırımlarla, domatesten patlıcana, etten süte biz üretebilmeli, dışarıya muhtaç olmamalıyız demek. Bunu temin edebiliyorsak güçlüyüz demektir. Dışarıdan aldığımız ilaçla, silahla kendimizi müdafaa ediyorsak biz güçlü değiliz. Milli gelir artmadan biz patinaj yapar dururuz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: İŞSİZ SAYISI 8 MİLYONA DAYANDI

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise asgari ücretin yarısının altında ücret alan 2 milyon 136 bin kişi olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Bu ülkede, 21'inci yüzyılda 2 milyon 136 bin kişi asgari ücretin yarısı ile geçiniyor. Sokak ekonomisi çalıştayı yaptık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ilk olarak. Çöpten kağıt toplayanlar, plastik toplayanlar, bunların da örgütlenmesi lazım. Bu insanların da örgütlenmeye, emekli olmaya hakları var. Toplumun her kesimine sahip çıkmamız gerekiyor. 8 milyona dayandı işsiz sayısı."

'GELİRİ TABANA YAYIYORSAN SOSYAL DEVLET OLUYORSUN'

Asgari ücretlinin en ağır vergiyi ödediğini söyleyen ılıçdaroğlu, "Şu lafı defalarca duymuşsunuzdur; Vergiyi tabana yayacağız. Yani vergiyi sizler ödeyeceksiniz, geliri yukarıya götürecekler. 'Vergiyi tabana yayacağız' dedikleri andan itibaren itirazın sizden gelmesi lazım. Gırtlağa kadar vergi ödüyor vatandaş. Asgari ücretli en ağır vergi ödüyor. Asgari ücretli bakacak, aldığı ücret düşmüş; çünkü diyecekler ki 'Dilim atladın, ek vergi geldi'. Vergiyi yukarıya taşıyacaksın, geliri tabana yayacaksın. Geliri tabana yayıyorsan o zaman sen sosyal devlet oluyorsun demektir. Ama gidin sabah, öğle, akşam 'Vergiyi tabana yayacağız' nakaratı söylenir ve hep beraber bunu dinleriz" diye konuştu.

- Ankara

Kaynak: DHA