Kılıçdaroğlu: "Geçen sene soğan bulunmuyordu, bu sene üreticinin soğanı elinde kaldı"

05.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. (5)

"2017-2018 tohum desteklemeleri hala ödenmedi"

"Soğan eken çiftçinin soğanı elinde kaldı. Geçen sene soğan bulunmuyordu, bu sene üreticinin soğanı elinde kaldı"

"Yurt dışından buğday getiren adama oy mu verilir. Yurt dışından patates getiren adama oy mu verilir. Yurt dışından mısır getiren adama oy mu verilir. Yurt dışından et ithal eden adam oy mu verilir, canlı hayvan ithal eden adama oy mu verilir?"

"Parlamento kanun çıkarmış. Diyor ki, çiftçiye milli gelirin yüzde 1'i oranında her yıl teşvik verilir. Kim söylüyor, kanun söylüyor. Veriliyor mu bu para, verilmiyor"

Kaynak: AA