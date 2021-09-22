Kılıçdaroğlu: 'Gazilerimiz ve şehit yakınlarımız için siyaset kurumu üstüne düşen görevi yapmamıştır' - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "Gazilerimiz ve şehit yakınlarımız için siyaset kurumu üstüne düşen görevi yapmamıştır"

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masada gazilerle oturması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Haftası kapsamında düzenlenen "Gaziler Buluşması"na katıldı.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masada gazilerle oturması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Haftası kapsamında düzenlenen "Gaziler Buluşması"na katıldı. (1)

Kılıçdaroğlu: Gazilerimiz ve şehit yakınlarımız için siyaset kurumu üstüne düşen görevi yapmamıştır

Kılıçdaroğlu: Gazilerimiz ve şehit yakınlarımız için siyaset kurumu üstüne düşen görevi yapmamıştır

Kılıçdaroğlu: Gazilerimiz ve şehit yakınlarımız için siyaset kurumu üstüne düşen görevi yapmamıştır

Kılıçdaroğlu:
AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kılıçdaroğlu: 'Gazilerimiz ve şehit yakınlarımız için siyaset kurumu üstüne düşen görevi yapmamıştır' - Haberler
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