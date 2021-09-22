Kılıçdaroğlu: "Gazilerimiz ve şehit yakınlarımız için siyaset kurumu üstüne düşen görevi yapmamıştır"
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masada gazilerle oturması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Haftası kapsamında düzenlenen "Gaziler Buluşması"na katıldı.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masada gazilerle oturması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Haftası kapsamında düzenlenen "Gaziler Buluşması"na katıldı. (1)