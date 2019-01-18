Kılıçdaroğlu: Gazetecilerin Sorunlarını Parlamentoda Dile Getiren Tek Partiyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorunlarını parlamentoda dile getiren tek parti olduklarını söyleyerek, "Bütün çağdaş demokrasilerde medya organlarına özel destek verilir. Onların daha özgürce yayın yapmaları için demokrasinin gereği olarak destek verilir" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer eşlik etti. Görüşme öncesinde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Basının sorunlarını biliyorum. Ciddi sorunları var basının. Türkiye'de yerelin dışında da yaygın bir şekilde yayın yapan gazetelerin, televizyonların ciddi sorunları var. Bütün çağdaş demokrasilerde medya organlarına özel destek verilir. Onların daha özgürce yayın yapmaları için demokrasinin gereği olarak destek verilir. Gazetecilerin sorunlarını parlamentoda dile getiren tek partiyiz. Çünkü biz demokrasiye inanıyoruz" dedi. - Ankara

Kaynak: DHA