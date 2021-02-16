Kılıçdaroğlu: "(Gara şehitleri) İçimiz yanıyor"
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Kılıçdaroğlu: "(Gara şehitleri) İçimiz yanıyor"

16.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şehitlerin ailelerinin bulunduğu evlere kor ateşi düştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şehitlerin ailelerinin bulunduğu evlere kor ateşi düştü. Hepimiz yanıyoruz, içimiz yanıyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na yeniden milletvekilliği vasfını kazanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın Gara bölgesinde şehit edilen 13 Türk vatandaşı için gerçekleştirilen bir dakikalık saygı duruşunun ardından haftalık sunuşunu yapmak üzere kürsüye çıktı.

Gara şehitleri

Gara şehitlerine değinen Kemal Kılıçdaroğlu, şehitlerin isimlerini tek tek okudu.

Şehitlerin 5-6 yıldır terör örgütü tarafından tutulduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"5-6 yıldır ne yapıldı? Defalarca hatırlatılmasına karşın ne yapıldı? Şimdi bunların tamamı hayatını kaybetti. Şehitlerin ailelerinin bulunduğu evlere kor ateşi düştü. Hepimiz yanıyoruz, içimiz yanıyor. Öyle bir noktaya geldik ki adeta şehitler üzerinden hesaplaşan bir Türkiye. Şu iktidarın yaptığına bakın Allah aşkına, şehit şehittir. Onun bizim toplumda, vidanı olan bir toplumda ayrı bir yeri vardır. Ayrı bir kültürümüz vardır. Bir tweet üzerinden kıyameti kopardılar. Hangi ahlak, hangi erdem, hangi bilgi, hangi kültür, hangi inanç, emin olun anlamakta zorlanıyorum. Aileler defalarca geldiler, her kapıyı çaldılar, bana da geldiler. Defalarca geldiler, Malatya'ya gittim, orada da geldiler. Arkadaşlarımızı görevlendirdik, basın toplantıları yaptılar, olaya iktidarın el atması gerektiğini söyledik. 'Bu insanlar bir şekli ile çoluk çocuklarına, annesine babasına kavuşsun' dedik. Elimizden gelen her şey yapıldı. Basın toplantıları yapıldı."

Kılıçdaroğlu: '(Gara şehitleri) İçimiz yanıyor'
Kılıçdaroğlu: '(Gara şehitleri) İçimiz yanıyor'
Kılıçdaroğlu: '(Gara şehitleri) İçimiz yanıyor'
Kılıçdaroğlu: '(Gara şehitleri) İçimiz yanıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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