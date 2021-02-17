Kılıçdaroğlu, Gara'daki 16 şehidin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğini belirtti
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Kılıçdaroğlu, Gara'daki 16 şehidin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğini belirtti

17.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:58
Kılıçdaroğlu, Gara'daki 16 şehidin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğini belirtti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gara'daki 16 şehidin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğini bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gara'daki 16 şehidin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmadaki kendisine yönelik sözleri üzerine "İnsan için ahlak, elbiseden daha önemlidir." ifadelerini kullanarak videolu paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hakaret ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kontrolünü kaybedip 'terbiyesiz' bile diyor. Niçin söylüyor bunları? Ben 16 şehidimizin hakkını savunduğum için. ve kendisine beş soru sordum, şehit aileleri adına sordum, milletimiz adına sordum. 'Beş soruya cevap ver.' dedim, en azından toplum, neyin ne olup olmadığını öğrensin diye. Ama sen bütün bunları bırakıyorsun, bana hakaret ediyorsun. Hangi gerekçeyle hakaret ediyorsun? İşin reklamına kaçıyorsun. Ben 16 şehidimizin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim ve yine sana söylüyorum o beş sorunun cevabını mutlaka senden alacağım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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