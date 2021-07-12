CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Galatasaray'a destek
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Galatasaray'a destek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Galatasaray'a destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı arayarak desteklerini iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı arayarak desteklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hazırlık maçı için gittiği Yunanistan'da sportmenlik dışı bir muamele ile karşılaşan Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanı Burak Elmas'ı telefonla aradı. Sporun siyasete malzeme edilmemesi gerektiğinin altını çizen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Galatasaray Spor Kulübü'nün sportmenlik dışı bu davranışa karşı takındığı tavrı desteklediğini söyleyerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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