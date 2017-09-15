Kılıçdaroğlu Fransa Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile bir araya geldi.



Kılıçdaroğlu, TBMM'de Fransa Dışişleri Bakanı Drian ile görüştü. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.



Görüşmede Fransız Bakanın 'adalet yürüyüşü' dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nu tebrik ettiği, ikilinin Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin durumundan bahsettiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun da Fransız Bakana Türkiye AB arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi yönündeki katkılarını anlattığı ifade edildi. 2019 yılına ilişkin CHP'nin hazırlıkları hakkında soru soran Fransa Dışişleri Bakanı Drian'a, Kılıçdaroğlu'nun 'hayır' bileşenlerinin bir arada tutulması ve güçlendirmesi konusunda çabaları anlattığı belirtildi.



(İHA)