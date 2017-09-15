Kılıçdaroğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Drian'la görüştü



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'la Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüştü.



CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Fransız Bakan Le Drian'ın görüşmesinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.