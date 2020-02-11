Kılıçdaroğlu: "(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları) Bu yasalar çıkarken kavgayı bu parti verdi"
Salondan ve katılımcılardan görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
11.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:13
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (5)
Kaynak: AA