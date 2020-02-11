Kılıçdaroğlu: "(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları) Bu yasalar çıkarken kavgayı bu parti verdi"
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Kılıçdaroğlu: "(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları) Bu yasalar çıkarken kavgayı bu parti verdi"

Salondan ve katılımcılardan görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

11.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:13
Kılıçdaroğlu:

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

CHP Genel Başkanı 'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (5)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu: "(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları) Bu yasalar çıkarken kavgayı bu parti verdi"
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