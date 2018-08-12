- Kılıçdaroğlu Fatsa'da sel bölgesinde

ORDU - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'nun Fatsa ilçesine gelerek selden etkilen Yalıköy Mahallesi'nde beraberindeki heyetle incelemelerde bulundu.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, mahalledeki vatandaşlarla sohbet ederek selden etkilenen kişilerin evine girdi. Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerinde bulunan Kılıçdaroğlu, daha sonra bölgeden ayrıldı.