Kılıçdaroğlu, Fatsa'da Sel Bölgesinde

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'nun Fatsa ilçesine gelerek selden etkilen Yalıköy Mahallesi'nde beraberindeki heyetle incelemelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahalledeki vatandaşlarla sohbet ederek selden etkilenen kişilerin evine ziyarette bulundu. Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerinde bulunan Kılıçdaroğlu, daha sonra bölgeden ayrıldı. - ORDU