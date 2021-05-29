CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur"
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur"

İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Bugün dilerim ki;

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: " (Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Bugün dilerim ki; bu ülkede yönetimde olan herkes Fatih Sultan Mehmet Han'dan, onun adaletinden, onun saygısından feyz alır"

Ekrem İmamoğlu: "Fatih Sultan Mehmet Han benim manevi dünyamın çok önemli liderlerindendir"

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, "Öyle bir kahramandır ki Fatih Sultan Mehmet Han, Türk milletine hediyesi öyle büyük olmuştur ki, çağ açıp çağ kapatmıştır. Dolayısıyla kendisi de zamanının değil asırların kahramanı olmuştur." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 568. Fetih yıldönümü programı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin fethi sadece surların ve zincirlerin aşılması ile başarılamaz. Toprakları değil gönülleri fethetmeye gidiyoruz, diyen Fatih Sultan Mehmet Han, fetihten sonraki şehirde hakim olan yeni yaşam biçimini de çok güzel şekilde kurguladı. O büyük ve kucaklayıcı lider bu kadim şehirde her inancı, her çeşit geleneği, her kültürü, yaşam tarzını koruyan eşit ve hoşgörülü bir yönetimi tanımladı" diye konuştu.

"Fatih Sultan Mehmet Han manevi dünyamın çok önemli liderlerindendir"

Fatih Sultan Mehmet Han'ın kendisi için önemli olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Fatih Sultan Mehmet Han benim için kişisel olarak iki kez önemlidir. Çünkü o kutlu padişah İstanbul'un fethinden sadece 8 yıl sonra benim doğup büyüdüğüm, kimliğimi ve kişiliğimi bulduğum ve her yöne kadar manevi değerlerime yer etmiş olan Trabzon'u da fethetmiş padişahtır aynı zamanda. O nedenle Fatih Sultan Mehmet Han benim manevi dünyamın çok önemli liderlerindendir" ifadelerini kullandı.

Programa katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugün dilerim ki her birimiz Sayın İmamoğlu'na başta olmak üzere bu ülkede yönetimde olan herkes Fatih Sultan Mehmet Han'dan onun adaletinden onun saygısından feyz alır. O yolda yürür" dedi.

"Fatih Sultan Mehmet Han'ın Türk milletine hediyesi öyle büyük olmuştur ki çağ açıp çağ kapatmıştır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı konuşmasında "Öyle bir kahramandır ki Fatih Sultan Mehmet Han, Türk milletine hediyesi öyle büyük olmuştur ki, çağ açıp çağ kapatmıştır. Dolayısıyla kendisi de zamanının değil asırların kahramanı olmuştur. Bu öyle bir gurur, öyle bir onurdur ki İstanbul'un fethinden 568 yıl geçti, biz her yıl aynı heyecanla İstanbul'un fethini kutluyoruz. İnşallah hep beraber ebediyete kadar da kutlamaya devam edeceğiz. Türk milletinin gözbebeğidir İstanbul" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(Fatih Sultan Mehmet Han) Zamanının değil asırların kahramanı olmuştur" - Haberler
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