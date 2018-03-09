Kılıçdaroğlu: Fakir Fukaranın Çocuğunu Gönder Askere Kendi Çocukların İçin Dümen Çevir
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Kılıçdaroğlu: Fakir Fukaranın Çocuğunu Gönder Askere Kendi Çocukların İçin Dümen Çevir

Kılıçdaroğlu: Fakir fukaranın çocuğunu gönder askere kendi çocuklarını askere göndermek için her türlü dümeni çevir. Sonra şehitlerin arkasından gözyaşı dök. Bu oyunu Türkiye'ye göstermemiz lazım.

Kılıçdaroğlu: Fakir fukaranın çocuğunu gönder askere kendi çocuklarını askere göndermek için her türlü dümeni çevir. Sonra şehitlerin arkasından gözyaşı dök. Bu oyunu Türkiye'ye göstermemiz lazım.

Kaynak: Euronews.com

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