Kılıçdaroğlu: Fakir Fukaranın Çocuğunu Gönder Askere Kendi Çocukların İçin Dümen Çevir
Kılıçdaroğlu: Fakir fukaranın çocuğunu gönder askere kendi çocuklarını askere göndermek için her türlü dümeni çevir. Sonra şehitlerin arkasından gözyaşı dök. Bu oyunu Türkiye'ye göstermemiz lazım.
Kılıçdaroğlu: Fakir fukaranın çocuğunu gönder askere kendi çocuklarını askere göndermek için her türlü dümeni çevir. Sonra şehitlerin arkasından gözyaşı dök. Bu oyunu Türkiye'ye göstermemiz lazım.
Kaynak: Euronews.com