Kılıçdaroğlu, EYT'lilerle video konferans toplantısında bir araya geldi Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuna ilişkin, "Bütün mesele bir siyasi tercihtir ve bu siyasi tercihin kimler için kullanılacağıdır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuna ilişkin, "Bütün mesele bir siyasi tercihtir ve bu siyasi tercihin kimler için kullanılacağıdır. Benim gördüğüm kadarıyla iktidar EYT'lilerden yana bir siyasi tercihte bulunmak istemiyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlar ile video konferans toplantısında bir araya geldi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Marmara EYT Federasyonu temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu yasasını AK Parti Parlamentoya getirdiğinde gerek komisyonda gerek diğer alanlarda ısrarla mücadele ettiklerini ancak sendikaların sesinin çıkmadığını söyledi.

Yapılan haksızlığa ortak olmamak için TBMM'de CHP olarak salonu terk ettiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu yasanın prim ödeme gün sayılarını artırdığını, 2008 sonrası her bir emeklinin aylığını 1000'er lira düşürdüğünü kaydetti.

Bugün gelinen noktada emeklilikte yaşa takılanların arttığına, işi olup daha fazla prim ödeyenlerin emeklilik aylıklarının düştüğüne dikkati çeken Kılıçdaroğlu, bu düzenlemede yanlışlık olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu, daha fazla prim ödeyenlerin daha düşük aylık aldığı sistemden vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizerek herkesin ödediği prim kadar emekli aylığının artması gereğine işaret etti.

Emeklilikte yaşa takılanların bütçeye yüküne de bakılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, EYT'lilere özel bir düzenlemenin yapılabileceğini söyledi. Bu özel düzenleme yapılırken kamuya maliyetinin hesaplanması ve bunun kaynağının bulunması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ben maliyeciyim, kaynağın nereden, nasıl bulunacağını üç aşağı beş yukarı biliriz biz. Bizim bütün hayatımız zaten bu işlerle geçti. Maliyet kaldırabilecek türden. Bu 5'li çeteye dolar bazında ödedikleri faizleri bile Türk lirasına çevirseniz sizin değil, sizden sonraki 2-3 kuşağın dahi masraflarını karşılayabilirsiniz. Bütün mesele bir siyasi tercihtir ve bu siyasi tercihin kimler için kullanılacağıdır. Benim gördüğüm kadarıyla iktidar EYT'lilerden yana bir siyasi tercihte bulunmak istemiyor. Yani 'biz bir yasa çıkardık siz de buna uyacaksınız kardeşim' diyor."

"Siyaset kurumu yardımı lütuf olarak gösteriyor"

Uluslararası Çalışma Örgütünün 102 sayılı sözleşmesini Türkiye'nin 1974'te kabul ettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, bununla Türkiye'nin 9 sigorta dalını yasalaştırmayı taahhüt ettiğine, 8'inin uygulanmaya başlanmasına rağmen Aile Destekleri Sigortası'na geçilemediğine dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu, kendi politik iktidarını sürdürmek için yardımlar yapanların bu sigortayı uygulamadığını kaydederek "Eğer yardımı sosyal devletin gereği olarak Aile Destekleri Sigortasıyla yaparsa, vatandaş bunu bir hak olarak kabul eder. Yardım yetersiz olduğu zaman da 'ben bundan daha fazlasını hak ediyorum' der. Dolayısıyla dokuzuncu sigorta dalının uygulanmamasının temel gerekçesi siyaset kurumunun yaptığı yardımı lütuf olarak göstermesi, hak olarak kabul etmemesi." diye konuştu.

İktidar olduklarında Aile Destekleri Sigortası'nı çıkaracaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, her ailenin durumuna göre banka hesaplarına para yatırılacağını söyledi.

"İşte size kaynak"

Bu konuda Türkiye'de çalışmalar yapacak kurumların olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sosyal devlet, fakirin fukaranın hakkını hukukunu koruyan devlet demektir. Zenginden, varsıldan alıp yoksula kaynak aktaran devlet demektir. Bugün 5'li çete diyoruz. 5'li çete ne demektir? Dolar bazında devletin en büyük kaynaklarını, yatırımlarını alan, kendi geleceğini garanti altına almak için de Londra mahkemelerini yetkili kılan çetedir. Sadece onlardan alınan parayla hem Aile Destekleri Sigortası hem de sizin beklediğiniz bütün haklar teslim edilir. Asgari ücret hala belirlenmedi. Adı asgari ücret, Türkiye'de oldu ortalama ücret. İnsanların yüzde 60'ı asgari ücret alıyor. Asgari ücretle evini nasıl geçindirecek bu adam, nasıl hayatını sürdürebilecek?"

Kılıçdaroğlu, 2006'da Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidildiğini hatırlatarak "30'uncu maddenin 7'nci fıkrası diyor ki 'yurt dışından vergi cennetlerinden gelecek para Türkiye'de yüzde 30 oranında vergilenir. Bunun şartı ne? Tek bir şartı var? Cumhurbaşkanlığı bir kararname yayımlayacak, vergi cennetleri listesini Resmi Gazete'de yayımlayacak. Böylece oralardan gelen parayı yüzde 30 vergilendireceksiniz." dedi.

Kararnamenin, 2021'e gelinmesine rağmen çıkmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Para yok diyorlar size. Bir kararname çıkaracaklar oralardan gelen her parayı yüzde 30 vergilendirecekler. İşte size kaynak. Niye çıkarmıyorlar? Çünkü 'uyuşturucudan, kadın ticaretinden, fuhuştan, organ ticaretinden, insan ticaretinden gelen paraları sıfır vergiyle Türkiye'ye getir' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun