CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Küçük Eylül'ün Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, acımasızca katledilen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU, EYLÜL'ÜN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NU EYLÜL'ÜN BABASI VE AİLE YAKINLARI KARŞILADI

Köye gelen Kılıçdaroğlu'nu Eylül'ün babası İbrahim Yağlıkara ile aile yakınları karşıladı. Kemal Kılıçdaroğlu, taziye çadırına geçerek baba İbrahim Yağlıkara'ya başsağlığında bulundu. Eylül için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet daha sonra taziye evinden ayrıldı.