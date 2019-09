04.09.2019 19:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eski siyaset anlayışını bir tarafa bırakıyoruz. Kavgadan uzak, gerilimden uzak, insanı seven, görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, herkesi kucaklayan, kadın erkek, yaşlı genç demeyen, herkesin sorunlarıyla ve herkesin sorunlarını çözmek için mücadele eden bir siyaset anlayışı getiriyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen törenlerin ardından İmranlı ilçesine geçerek Belediye Başkanı Murat Açıl'ı ziyaret etti ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra ilçe meydanında vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, İmranlı'da olmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Siyasette yeni bir ufuk açtıklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Eski siyaset anlayışını bir tarafa bırakıyoruz. Kavgadan uzak, gerilimden uzak, insanı seven, görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, herkesi kucaklayan, kadın erkek, yaşlı genç demeyen, herkesin sorunlarıyla ve herkesin sorunlarını çözmek için mücadele eden bir siyaset anlayışı getiriyoruz. Bu siyaset anlayışının özünde yatan kul hakkı yememektir, özünde yatan harcanan her kuruşun hesabını millete vermektir. Sizler vergi veriyorsunuz, parayı harcıyorlar, nereye gittiğini kimse bilmiyor. Nereye ne kadar harcandığını kimse bilmiyor ama biz yeni bir siyaset anlayışıyla harcadığımız her kuruşun hesabını sizlere vereceğiz. Milletine hesap vermek siyasetçi için onurlu bir görevdir. Biz bu onurlu göreve talibiz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bunu beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Geçmişte A partisine B partisine oy veren vatandaşlarım olabilir ama yeni siyaset anlayışında bizimle beraber gelin. Yol arkadaşı olalım. Türkiye'nin önünü açalım. Türkiye'nin ufkunu açalım."

Kılıçdaroğlu, "Yeni siyaset anlayışı içinde bayrağımızı seviyoruz, ülkemizi seviyoruz, vatanımızı seviyoruz, insanımızı seviyoruz. Ayrım yapmıyoruz, hiçbir ayrıma izin vermiyoruz ve bütün Türkiye'yi kucaklıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi yeni bir anlayışla yönetmeye talip olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzde göreceksiniz belki yeniden seçimler olacak, belki yeni bir ufuk açılacak. Hep beraber ve hep birlikte Türkiye'yi içinde bulunduğu çıkmazdan çekip çıkaracağız. Kimseye muhtaç etmeden çekip çıkaracağız. Belediye başkanlarıma devraldığınız miras ağır bir miras dedim. Aldığınız borçlar yüksek borçlardır, ben bunu biliyorum ama sakın ola şikayet etmeyeceksiniz elim kolum bağlı demeyeceksiniz. Gün 24 saat, 24 saat halk için millet için çalışacaksınız."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da işlerinin çok olduğunu anlatarak, "Hepimiz çok güzel ve büyük işler başarmalıyız. İşimiz çok. Milletimizi huzurlu kılacak, mutlu kılacak güzel işler yapmalıyız. İnsanı insan olduğu için seven ve gerçekten insan ayırt etmeyen partizanlığı kurumumuzda yok eden, bütün ayrımcılıkları kaldırarak hizmeti eşit bir şekilde vatandaşına dağıtan bir anlayışın temsilcileriyiz." şeklinde konuştu.

