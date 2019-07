KILIÇDAROĞLU: ESKİ SİSTEME DÖNÜLME GİBİ BİR TALEBİMİZ HİÇ OLMADI

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Eski sisteme dönülme gibi bir talebimiz hiç olmadı. Eski sistemden zaten biz de şikayetçiydik. Yani eski sistemden derken, darbe hukukundan arınmamış bir anayasa, yasalar varsa bu sisteme dönmek doğru değildir" dedi.

İSTANBUL'UN RANTINA DEĞİL SORUNLARINA TALİP

Kılıçdaroğlu: "Ekrem Başkan, uzun bir çabanın sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını ikinci kez kazandı. Uzun bir çaba diyorum. Gerçekten de yorucu bir çabaydı. Ekrem Başkan, kararlıydı, azimliydi, dirençliydi, gençti, güçlüydü. 'Alacağım' dedi ve aldı. İstanbul'un rantına değil, sorunlarına talip oldu." diye konuştu.

İmamoğlu'nun İstanbul'un temel sorunlarını bildiğini, bunların nasıl çözüleceği konusunda güçlü verilere de sahip olduğunu belirten KılıçdaroğlU şöyle konuştu:

"İyi bir ekibi olacak, liyakatlı bir ekibi de olacak. Bunun altını özenle çiziyorum. Partizanlık yapmamak, liyakatlı bir ekiple yola çıkmak. Dolayısıyla bu bizim açımızdan son derece önemli. Ekrem başkan ve diğer başkanlarımız yerel yönetimlerde Türkiye'de yeni bir süreci başlatıyoruz. Her şey şeffaf olacak, her şey eğer çok güzel olacaksa her şeyin şeffaf olması lazım. Partizanlığın olmaması lazım. Herkesin çalışması, alın teri dökmesi, sorunlara kilitlenmesi ve çözmesi lazım. Dolayısıyla bu çerçeve içinde bir görev anlayışı üstlendi Ekrem Başkanımız. Bunu da büyük bir başarıyla yapacaktır. Ben de hepiniz gibi başarılarının takipçisi olacağım. Bütün dualarımız Ekrem Başkan ve diğer belediye başkanlarımızla birlikte. İnşallah hepsi başarılı olurlar ve yerel yönetimlerden başlayarak, vatandaşın verdiği her kuruşun hesabını vermek gibi bir güzelliği hep birlikte Türkiye'ye yaşatacağız. Bundan yüzde yüz eminim."

ÜÇ BÜYÜK İMPARATORLUĞA BAŞKENTLİK YAPMIŞ BİR KENTİ KUCAKLAYACAK

Yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bu sefer belediyeyi kazanmış bir lider olarak geldiniz. Neler hissettiniz?" şeklinde soruya da "Bu binaya gelirken Ekrem Başkanımızın İstanbul'un sorunlarına talip olduğunu ifade etmiştim. Sorunların ne kadar derin olduğunu biliyorum. Çözümünde ciddi zorluklar olduğunu da biliyorum ama siz sorunlara karşı kararlı, dirençli olursanız o sorunları aşarsınız. Ben buraya büyük bir özgüvenle geldim çünkü Ekrem Başkan'a güveniyordum. Çünkü bir belediye başkanlığından geliyordu. Belediye başkanıyken karşılaştığı sorunları nasıl çözdüğü konusunda da düşünceleri, fikirleri, uygulamaları vardı, bunları gördüm ve tanığı oldum. Şimdi daha büyük bir kitleyi kucaklayacak. Yani üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir kenti kucaklayacak." şeklinde konuştu.

ESKİ SİTEME DÖNMEK GİBİ BİR TALEBİMİZ HİÇ OLMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni partilerin kurulması ve eski sistem konusunda açıklamaları oldu. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yeni partilerin kurulması benim tamamen ilgi alanımın dışında. Sizler nasıl izliyorsanız, ben de siyasetçi kimliğiyle yeni kurulacak partiler mi kurulur mu kurulmaz mı bilmiyorum, büyük bir dikkatle izliyorum. Ama eski sisteme dönülme gibi bir talebimiz bizim hiç olmadı. Eski sistemden zaten biz de şikayetçiydik. Yani eski sistemden derken, darbe hukukundan arınmamış bir anayasa, yasalar varsa bu sisteme dönmek doğru değildir. Örneğin yüzde 10 seçim barajını kim getirdi? Darbeciler getirdi. Hala savunuluyor. Eğer demokrasi istiyorsak, milletin iradesine saygı istiyorsak yüzde 10 seçim barajının kalkması lazım. Anayasada köklü değişiklikler gerekiyor ve mutlaka da Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerekiyor Ama demokratik parlamenter sistem.. Eyvallah, oturur konuşulur, bakılır. Türkiye'nin sorunları var, bu sorunların çözülmesi lazım. Tek adam rejiminin Türkiye'de nelere mal olduğunu hepimiz artık görüyoruz ve tanığıyız. Enflasyon arttı, Türk Lirası eridi, işsizlik felaket durumda. Bütün her şey bir kişiye bağlanmış. Bir kişinin Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmesi mümkün değil. Devlet dediğiniz kurumda herkesin bir görevi vardır. Şimdi bütün görevler bir kişiye delege edilmiş durumda. "

ÇÜNKÜ ESKİ SİSTEM SORUNLUYDU

Kılıçdaroğlu, "Güçlü, liyakatli bir devlet yapısıyla, demokratik bir parlamenter sistem içinde, denge ve fren sistemlerinin olduğu ve herkesin de mutlu olabileceği, gidip oyunu kullandığı zaman da mutlu olarak oy kullanabileceği bir sistem... Tabii, biz isteriz, adı rejim olur, sistem olur, nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Demokrasi, hak, hukuk ve adalet... Bu olduğu sürece bir sorunumuz yok ama bugün bu alanda sorun var. Eskiye dönelim, hiç kimse eskiyi istemiyor, biz de eskiyi istemiyoruz. Çünkü eski sistem sorunluydu." şeklinde konuştu.

İSTEDİĞİMİZ BU ZATEN 'TOPLUMDA BARIŞ'

"Çatalca'da bazı temaslarınız olacak. Çatalca Belediye Başkanlığını ziyaret etmeyi planlıyor musunuz?" şeklindeki soruya, Ekrem İmamoğlu cevap verdi.

İmamoğlu, "Bir söz verdik. Söz verdik derken aslında doğası, doğalı bu. 39 belediye başkanlığı da bizim belediye başkanlığımız. Seçim bitti ve hepimiz artık millete hizmet ediyoruz. Dolayısıyla ben her gittiğim ilçe ve mahalleye gittiğimde, o mahallenin muhtarına ve belediye başkanına haber vereceğim. Onlarla beraber saha gezici istediğimi belirteceğim. Tabii müsait olmayan olabilir. Denk düşmeyebilir ama o ilçenin belediye başkanının varlığını ve o mahallede muhtarın varlığını en üst seviyede, karşılayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı olacağımı söylemiştim. Çatalca ziyaretimizi Çatalca Belediye Başkanımızın çayını içerek başlatacağız. Köylerimizi de gezip muhtarlarımızın dinleyeceğiz. İstediğimiz bu zaten. Toplumda barış" şeklinde konuştu.

YENİ BİR SİYASET DİLİ VE ANLAYIŞI

Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset dili ve anlayış" dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Evet, yeni bir siyaset dili ve anlayışı. Umarım, herkes bunu destekler ve milletimiz huzur bulur." diyerek sözlerini tamamladı.

EN BAŞARILI VE DEMOKRATİK BELEDİYE BAŞKANI OLMAK İSTİYORUM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Çok değerli genel başkanımıza İBB'de İstanbul halkı adına ağırlamanın gururunu yaşıyorum. Elbette bir insanın böyle bir makama gelirken yola çıkışında önemli süreçler var. 10 yıla yakın siyasi yaşamımdan sonra İBB başkanlığımız gerçekleşti. Bu sürecin tamamını çok değerli başkanımızla geçti. Gerçekten muazzam bir liderlik ve yol arkadaşlığı yaşadım. Sürecin en önemli karakteri yerel yönetimlerinden gelen insanların adaylıklara tercih edilmesi ve seçimi kazanmaları olmuştur. Bunun başarılmasının ana kişisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Milletimize olan sorumluluğumuz çok büyük. İBB Başkanlığını yaparken bu duygularla hareket ereceğim. Bu sözü bir kez daha buradan vereceğim. En başarılı ve demokrat belediye başkanı olmak istiyorum. " diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

- İstanbul