Kılıçdaroğlu, eski milletvekili İsa Ayhan'ın cenaze törenine katıldı - Haberler
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Kılıçdaroğlu, eski milletvekili İsa Ayhan'ın cenaze törenine katıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kılıçdaroğlu, eski milletvekili İsa Ayhan'ın cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu, eski milletvekili İsa Ayhan'ın cenaze törenine katıldıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat eden 15'inci Dönem Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın (91) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, eski milletvekili İsa Ayhan'ın cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat eden 15'inci Dönem Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın (91) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) cenaze törenine katıldı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski CHP milletvekili İsa Ayhan için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ayhan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal ve milletvekilleri katıldı. Törende, Ayhan'ın öz geçmişi okunarak, dua edildi.Evli ve 2 çocuk babası Ayhan'ın cenazesi ikindi vakti Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kılıçdaroğlu, eski milletvekili İsa Ayhan'ın cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu, eski milletvekili İsa Ayhan'ın cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu, eski milletvekili İsa Ayhan'ın cenaze törenine katıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Cenaze, Politika, Güncel, Haber

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