(Kılıçdaroğlu eski Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara'nın cenaze törenin katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(Kılıçdaroğlu eski Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara'nın cenaze törenin katıldı

KANSER tedavisi gören ve 58 yaşında hayatını kaybeden eski Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara son yolculuğuna uğurlandı.

(Kılıçdaroğlu eski Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara'nın cenaze törenin katıldı
10.08.2020 18:51 | Son Güncelleme: 10.08.2020 20:03
KANSER tedavisi gören ve 58 yaşında hayatını kaybeden eski Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara son yolculuğuna uğurlandı. Çatalca Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Cem Kara için cenaze namazı öncesinde Çatalca Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki dönem belediye başkanlığı yapan Cem Kara 58 yaşında hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Kara için cenaze namazı öncesinde Çatalca Belediye önünde tören düzenlendi. Törene çok sayıda CHP'li belediye başkanı ve vatandaş katıldı. Törende Kara için bir dakikalık saygı duruşunun ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Törenin ardından cenaze namazı için Kara'nın Türk bayrağına sarılı tabutu Çatalca Ulu Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin ve çok sayıda CHP'li katıldı. Son yolcuğuna uğurlanan Kara'yı Çatalcalı vatandaşlar da yalnız bırakmadı. Eşi Nuran Kara ile çocukları İzel ve Selçuk Kara taziyeleri kabul etti. Kara'nın cenazesi, helallik alınmasının ardından  defnedilmek üzere Ferhat Paşa Mezarlığı'na götürüldü.Belediye binası önünde gerçekleşen törende konuşan İBB Ekrem İmamoğlu ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diledi. İmamoğlu, "Çatalca Belediyesi'ne kendisini adamış, burada 10 yıl hizmet etmiş bir insan için umut ediyorum ilçe belediye başkanımızla adını burada daimi kılacak güzel bir hizmeti yapar ve ismini burada ömür boyu yaşatırız. Bu konuda Çatalca halkına sözümüzdür. Tabii ki insanın canı acıyor. Ölümün erkeni geçi yok. Güzel bir iz bırakıp şu dünyadan göçmek inşallah hepimize nasip olur" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı 3. Sayfa
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü Yaşam
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular Güncel
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi Dünya
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz
Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor
AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi
AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Ellerini dezenfekte etmek isteyen sürücü, aracının kontrolünü kaybedip metrelerce sürüklendi
Ellerini dezenfekte etmek isteyen sürücü, aracının kontrolünü kaybedip metrelerce sürüklendi
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir
PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi
İrem Derici'den özel ilişki çıkışı: Flört sadece karşı cinsle yaşanmaz
İrem Derici'den özel ilişki çıkışı: Flört sadece karşı cinsle yaşanmaz
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Aylin Nazlıaka
Magazin İrem Derici Kenan Doğulu Murat Dalkılıç Ufuk Bayraktar
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Ertuğrul Sağlam Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Oruç Ağustos Beşiktaş Araştırma
Şu an buradasınız: (Kılıçdaroğlu eski Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara'nın cenaze törenin katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 20:26:12. #1.14#
title