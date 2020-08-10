Kılıçdaroğlu eski Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara'nın cenaze törenin katıldı (1)
KANSER tedavisi gören ve 58 yaşında hayatını kaybeden eski Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara son yolculuğuna uğurlandı.
10.08.2020 18:02 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:43
KANSER tedavisi gören ve 58 yaşında hayatını kaybeden eski Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara son yolculuğuna uğurlandı. Çatalca Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Cem Kara için cenaze namazı öncesinde Çatalca Belediyesi önünde tören düzenlendi.
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- İstanbul
Kaynak: DHA