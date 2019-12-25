Kılıçdaroğlu, eski bakan Ergezen'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

25.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavisi süren eski bakan Zeki Ergezen'i hastanede ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun bir süredir Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde tedavi gören Ergezen'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileğini ilettiği belirtildi.

Kaynak: AA