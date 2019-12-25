Kılıçdaroğlu, eski bakan Ergezen'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
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Kılıçdaroğlu, eski bakan Ergezen'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavisi süren eski bakan Zeki Ergezen'i hastanede ziyaret etti.

25.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:58
Kılıçdaroğlu, eski bakan Ergezen'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı , tedavisi süren eski bakan 'i hastanede ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun bir süredir Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde tedavi gören Ergezen'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileğini ilettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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