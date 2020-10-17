Ermenistan'ın, Gence ve Mingeçevir saldırıları Türkiye'den lanetlendi
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Ermenistan'ın, Gence ve Mingeçevir saldırıları Türkiye'den lanetlendi

17.10.2020 02:05 | Son Güncelleme: 17.10.2020 02:25
Ermenistan'ın, Gence ve Mingeçevir saldırıları Türkiye'den lanetlendi

ERMENİSTAN ordusu tarafından Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlenen füze saldırıları, Türkiye'de pek çok isim tarafından lanetlendi.

ERMENİSTAN ordusu tarafından Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlenen füze saldırıları, Türkiye'de pek çok isim tarafından lanetlendi. 

Ermenistan tarafından Azerbaycan kentleri Gence ve Mingeçevir'e düzenlenen füze saldırılarında çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıyı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesaplarından paylaştıkları mesajlarla lanetledi. Ermenistan'ın insanlık ve savaş suçu işlediğini kaydeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum" paylaşımında bulundu.

'HUKUKSUZLUK VE KATLİAMLAR KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR'Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Hocalı'da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor. Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır" sözleriyle saldırıyı kınadı.'BU ALÇAKLIĞI LANETLİYORUM'Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ermenistan'ı lanetlediği mesajında, "Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir. Bu alçaklığı lanetliyorum. Daima Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikteyiz. Can Azerbaycan asla yalnız kalmayacak" ifadelerini kullandı.'SAVAŞIN BİLE HUKUKUNDA OLMAYAN KATLİAM ŞEBEKESİ GİBİ DAVRANIYOR'AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Can Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetliyoruz" dediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:  

"Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence'ye yapılan saldırılar insanlık suçudur. Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir. Cumhurbaşkanımızın Azerbaycanlı kardeşlerimizin daima yanında olacağımıza dair iradesi ile 'tek millet iki devlet' olarak sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin hukukunu savunacağız." 

Caner ÜNVER/ANKARA, -


Ermenistan'ın, Gence ve Mingeçevir saldırıları Türkiye'den lanetlendi
Ermenistan'ın, Gence ve Mingeçevir saldırıları Türkiye'den lanetlendi
Ermenistan'ın, Gence ve Mingeçevir saldırıları Türkiye'den lanetlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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