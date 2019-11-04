Kılıçdaroğlu, Eren Erdem ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Eren Erdem ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinden tahliye edilen Parti Meclisi Üyesi ve eski Milletvekili Eren Erdem'i kabul etti.

04.11.2019 17:26
Kılıçdaroğlu, Eren Erdem ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinden tahliye edilen Parti Meclisi Üyesi ve eski Milletvekili Eren Erdem'i kabul etti.

Kılıçdaroğlu'nun, parti genel merkezinde makam odasındaki görüşme, basına kapalı yapıldı.

Görüşmede Erdem'in, cezaevi sürecindeki desteklerinden dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkürlerini sunduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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