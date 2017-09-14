Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın Tek Gündemi Var O da Benim (4) Ek Fotoğraf

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın Tek Gündemi Var O da Benim (4) Ek Fotoğraf

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın Tek Gündemi Var O da Benim (4) Ek Fotoğraf