Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (5)

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (DHA) - TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde belediyenin toplu açılış törenine katıldı. Belediyenin 7 yılda yaptığı 100 yatırımın açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının tamamının aynı karar ve inançla görev yaptığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "İhtiyaç duyduğumuz, özlediğimiz yönetim tarzı budur. Sizden toplanan vergilerin, kaynakların sizin için harcanırken bunları bilmeye de hakkınız var. Türkiye'deki tüm belediye başkanlarımız aynı karar ve inançla görevlerini yapıyor. Siyaseten söz verilen ama gerçekleşmeyen, oy aldıktan sonra 'bir bakarız anlayışı' bir hastaneyi yaparak tarihe gömdük. Taleplerinizi birileri yerine getiremiyorsa hiç meraklanmayın CHP var, belediye başkanlarımız var" dedi.

Konuşmaların ardından toplu açılış gerçekleştirildi.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,