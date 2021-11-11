Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (4)

ANTALYA (DHA) - 'MASANIZIN ÜZERİNDE MUHTARLIK TEMEL KANUNU OLMALI'

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde muhtarlarla buluştu. Demokrasinin temel taşının muhtarlar olduğu sözünün doğru olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de ilk seçimin muhtarlık seçimi olduğunu ve Kastamonu'da yapıldığını söyledi. Muhtarlığın tarihsel bir kimliği ve saygınlığı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, muhtarlık kanunu sözü verdi. Vatandaşla en rahat ve samimi ilişkiyi muhtarların kurduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, 82 kanun ve 354 maddede muhtar adı geçtiğini ama bir muhtarlık temel kanunu olmadığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Tarihi kimliği olan muhtarlık kurumunun neden kanunu yoktur. Oysa sizin masanızın üstünde muhtarlık temel kanunu olmalı. Ama bu kardeşiniz talimat verdi, hazırlattı. Bütün muhtar derneklerine gönderildi. Bizim de eksiğimiz olabilir. Kontrol edin, eğer eksiğimiz varsa tamamlayalım ve kanun teklifini meclise verelim" dedi.

İkinci olarak Başak Cengiz cinayetini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Gencecik bir kadın, bir evladımız öldürüldü. Kadına yönelik şiddet nedir Allah aşkına. Peki bu analara, kadınlara yaptığımız nedir. Neden bu şiddet, vahşet, neden öldürüyoruz. Size sözüm söz, asla ve asla kadına inen ele asla müsamaha göstermeyeceğiz. Kesinlikle İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde yürürlüğe koyacağım. Efendim cinayeti işliyorsun, kravat takıyor, hakimin karşına çıkıyor, temiz giyiyorsun, güzel konuşuyor diye hiçbir caninin suçunu hafifletmeyeceğiz, neyse cezasını çekecek" diye konuştu.