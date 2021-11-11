Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (3)

ESNAFTAN KILIÇDAROĞLU'NA TALEPLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde, Türkiye genelinde halk otobüsçüleri esnaf odalarının temsilcileri ve halk otobüsü esnafıyla bir araya geldi. İstanbul, Ankara, İzmir dahil Türkiye'nin birçok ilinden toplantıya katılan halk otobüsü esnaf odalarının temsilcileri, sorunlarını ve taleplerini açıkladı. Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Aslan, halk otobüsü esnafının Covid-19 sürecinde ciddi yolcu kaybı yaşadığına dikkat çekti. Aslan, Antalya'da Covid-19 öncesi 380 bin olan yolcu sayısının Covid-19 sonrası 230 bine düştüğünü, günlük ciro 51 bin TL iken, 31 bin TL yapılabildiğini söyledi. Aslan, Kılıçaroğlu'dan iktidar oldukları takdirde 'Esnaf Bakanlığı' kurulmasını, ücretsiz seyahat kapsamındakiler kişiler için ödenen 1000 TL'nin biniş başına ücret ödenmesini, toplu taşıma yönetmeliği çıkarılmasını ve iller arasındaki farklı uygulamaların kaldırılmasını, bu işi meslek haline getirenlere tahdit hakkının verilmesini, sıfır otobüs alımında KDV ve ÖTV muafiyeti, KOSGEB üzerinden kredi ve hibe destekleri talep etti.

"Diyebilirler ki 'Bu muhalefetin hazırladığı kanun teklifi, biz buna oy vermeyeceğiz'. Onu da anlayışla karşılarız, bizim teklife oy vermiyorsa, sen getir kardeşim, hep beraber çıkaralım. Eğer sorunu çözebiliyorsa siyaset kurumu o zaman toplumda saygınlık kazanır. Siyaset kavga alanı değil, sorunları çözme alanı. Siyasette sorunu çözüyorsan başımın üstüne, her türlü destek var. Ama çözmüyorsan, sorun kangren haline geliyorsa, adaletsizlikler oluyorsa kimse kusura bakmasın, o zaman da eleştirme hakkımız var. Sayın başkanlar söylediklerimi hafızanızın bir kenarına yazın lütfen, az kaldı her şey değişecek. Bu Türkiye'ye huzuru, barışı, kardeşliği getireceğiz. Az kaldı, sabredin, Türkiye'nin çözülmeyecek sorunları yok. Bütün sorunları birlikte çözeceğiz."