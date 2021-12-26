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Kılıçdaroğlu: Erdoğan, beni takip etmeye devam et

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, beni takip etmeye devam et
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ey Şahıs, Şanlıurfa'ya önerdiğim enerji modelini önce trollerinle kapatmak istedin; baktın olmuyor kendin geldin.

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ŞANLIURFA (DHA) - Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ey Şahıs, Şanlıurfa'ya önerdiğim enerji modelini önce trollerinle kapatmak istedin; baktın olmuyor kendin geldin. Bugün 1 saat kürsüde beni anlatmışsın, anlat anlat. Beni takip etmeye devam et" dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ey Şahıs, Şanlıurfa'ya önerdiğim enerji modelini önce trollerinle kapatmak istedin; baktın olmuyor kendin geldin. Bugün 1 saat kürsüde beni anlatmışsın, anlat anlat. Beni takip etmeye devam et. Tekrar ediyorum, Şanlıurfa'nın taşlık arazisinde güneş enerjisinden elektrik üretilir. Erdoğan'ın söylediklerine bakmayın, o önce konuşur sonra dediklerimi aynen yapar. Asgari ücret, elektrik faturaları, emekliye ikramiye, 3600 ek göstergede yapacağı gibi... Şimdi de kadınları ve nafakayı konuşmaya başlamış. Koş Erdoğan koş, sana daha neler yaptıracak bu Bay Kemal" ifadelerini kullandı.


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