Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Afgan sığınmacıları ülkemize kabul etmiştir
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Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Afgan sığınmacıları ülkemize kabul etmiştir

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Afgan sığınmacıları ülkemize kabul etmiştir
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Taliban'dan kaçan 1 milyona yakın Afgan'a Türkiye'yi hedef gösterdiğini belirterek, "Erdoğan, son yaptığı görüşmede ülkemize bu Afgan sığınmacıları kabul etmiştir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Taliban'dan kaçan 1 milyona yakın Afgan'a Türkiye'yi hedef gösterdiğini belirterek, "Erdoğan, son yaptığı görüşmede ülkemize bu Afgan sığınmacıları kabul etmiştir. Toplantıya devlet mekanizmalarının dışından, Kavakçı ailesinden getirilen genç tercümanın sebebi de belli olmuştur. Erdoğan bunun duyulmasını engellemek için bunu yapmıştır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afganistan'dan Türkiye'ye gerçekleşen düzensiz göçlerle ilgili açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afgan sığınmacılara ilişkin yeni gelişmelerin yaşandığını aktardı. Orman yangınları canları yakarken, sığınmacı konusuna yeniden değinmekten hicap duyduğunu belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunlara değindi:

"Yangınlardan canımız yanarken, sığınmacı konusuna yeniden değinmekten hicap duyuyorum ama ülkemizin bekasının söz konusu olduğu meseleleri de konuşmak zorundayız. Afgan sığınmacı seli devam ediyor ve yeni gelişmeler yaşanıyor. Bilginize arz ederim sevgili halkım. ABD Afganistan'da kendisine hizmet etmiş, Taliban'ın düşman olarak gördüğü 19 bin Afgan'ı ve aile üyelerini toplamda 53 bin kişi, ülkesine almaya karar verdi. 1 milyona yakın destekçisine de hedef ülke olarak İran üzerinden Türkiye'yi gösterdi. Bunlar Taliban'dan kaçan gençler. Öncelikle şu aşikardır ki Erdoğan son yaptığı görüşmede ülkemize bu Afgan sığınmacıları kabul etmiştir. Toplantıya devlet mekanizmalarının dışından, Kavakçı ailesinden getirilen genç tercümanın sebebi de belli olmuştur. Erdoğan bunun duyulmasını engellemek için bunu yapmıştır."'ÖRTBAS EDİLMESİNE İZİN VEREMEM'

Açıklamasının devamında ABD'ye seslenen Kılıçdaroğlu, "ABD'ye sesleniyorum: Erdoğan ile yaptığınız bu anlaşmaları, geleceğin iktidar üyesi ve ülkeyi yönetecek ittifak olarak asla kabul etmiyoruz. Kendisine ne dediyseniz, neler söylediyseniz, bunlar Erdoğan'ı bağlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni bağlamaz. Sana gelince Erdoğan, sınırların neden kevgire dönmesine izin verdiğin, askere polise neden müdahale ettirmediğin artık ortadadır. Tek başına ülkeni yeniden korkunç bir ateşe atmak istiyorsun. Mahallelerimizi satmaya devam mı etmek istiyorsun; seçime gel, halktan onayını al. Sevgili halkım; yangınlarla olan mücadelemiz sürerken, bu meseleye yeniden değinmek zorunda kaldım, gerçekten çok üzgünüm. Beka sorunumuz haline gelen bu meselenin de örtbas edilmesine izin veremem. Söz veriyorum bu sorunu biz çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Afgan sığınmacıları ülkemize kabul etmiştir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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