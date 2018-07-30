Kılıçdaroğlu, Erdin Bircan'ın Sağlık Durumu ile İlgili Bilgi Aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beyin kanaması geçiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Iğdır'da beyin kanaması geçiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın sağlık durumununa ilişkin bilgi aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu arayarak Bircan'ın durumu ile ilgili bilgi verdi. Koca, Bircan'ın ameliyatının başarılı geçtiği, doktorların izin verdiği anda Ankara Üniversitesine nakledileceği bilgisini Kılıçdaroğlu ile paylaştı.

Kılıçdaroğlu, ayrıca Erdin Bircan'ın eşi Bahriye Bircan'ı arayarak geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, Bircan'ın rahatsızlığı üzerine Iğdır'a giden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile de görüşerek bilgi almayı sürdürüyor. - ANKARA