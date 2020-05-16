Kılıçdaroğlu, engelli sporcular ve dernek başkanlarıyla görüştü
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Kılıçdaroğlu, engelli sporcular ve dernek başkanlarıyla görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engellilerin hayatın her aşamasındaki sorunlarının çözülmesinin vicdani bir görev olduğunu belirterek "Çünkü onun da özgürce yaşamaya, gelir elde etmeye, sigortalı olmaya, emekli olmaya hakkı var. Bunların sağlanması lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, engelli sporcular ve dernek başkanlarıyla görüştü
16.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engellilerin hayatın her aşamasındaki sorunlarının çözülmesinin vicdani bir görev olduğunu belirterek "Çünkü onun da özgürce yaşamaya, gelir elde etmeye, sigortalı olmaya, emekli olmaya hakkı var. Bunların sağlanması lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli sporcular, federasyon ve dernek başkanları ile video konferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirdi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli moderatörlüğündeki toplantıda öncelikle engellilerin talep ve beklentilerini dinleyen Kılıçdaroğlu, ardından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, işitme engelli vatandaşların uzaktan eğitim sürecinde sıkıntılar yaşadığının aktarılması üzerine, Milli Eğitim Bakanlığının bu süreçte EBA uygulamasının işitme engellilerin de faydalanabileceği şekilde genişletmesi gerektiğini belirtti. Toplantıya katılan engelli sporcuların her birinin önemli başarılara imza attığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, gereken destek verildiğinde engelli kişilerin azim ve kararlılıkla her zorluğun üstesinden gelebildiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, engellilerin bir hafta değil yılın 365 günü hatırlanmasının önemine vurgu yaparak siyasetin böyle bir kolaycılığa kaçmaması gerektiğini söyledi. Engellilerin kent içinde gezmek, evden çıkmak, ulaşım araçları ve işsizlikle ilgili ciddi problemlerinin bulunduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, toplantıya katılan görme engelli kişilerin noterlerde imza atarken iki tanık bulundurma zorunluluğuna yönelik sıkıntılarını aktarmasına ilişkin, Noterlik Yasası'nda bu konuda mutlaka değişikliğe gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyeler dahil bütün belediyelerin engellilerin erişebilirliği ile ilgili her türlü kolaylığı sağlamak zorunda olduğunu ifade etti.

"CHP'li belediyeler geldiler, çalışıyorlar"

"CHP iktidarında engellilere sağlanan haklar kesilecek", CHP'li belediyeler için de benzer şekilde "Sosyal yardımlar kesilecek" diye karşıt bir propaganda yapıldığını savunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Tam tersi oldu; CHP'li belediyeler geldiler, çalışıyorlar. Özellikle Kovid-19 sürecinde de gerçekten tarih yazıyorlar. Hiçbir ayrım yapmadan bütün ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyorlar. Dolayısıyla o karşıt propaganda büyük ölçüde yıkılmış durumda. Engellilerin bırakın haklarını elinden almayı tam tersine sosyal devleti, sosyal devletin güçlenmesini savunan, Aile Yardımları Sigortasıyla sosyal hakları bir lütuf olarak değil hak olarak toplumun önüne koyan bir partiyiz zaten. Seçim dönemlerinde değil hayatın hemen her aşamasında eğer bir engelli bir sorunla karşılıyorsa o sorunu çözmek hepimizin vicdani görevidir. İnsan olarak o sorunu çözmemiz lazım çünkü onun da özgürce yaşamaya, gelir elde etmeye, sigortalı olmaya, emekli olmaya hakkı var. Bunların sağlanması lazım."

İşaret dilinde tercümenin de yapıldığı toplantıda, noterlerde iki tanık zorunluluğu, işitme engelliler için uzaktan eğitim imkanlarının sağlanmasının yanı sıra zihinsel engelliler için daha fazla istihdam imkanı oluşturulması, engelli sporcular için sponsorluk desteklerinin çoğaltılması gibi talepler de gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu, engelli sporcular ve dernek başkanlarıyla görüştü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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