03.11.2019 15:08

- Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın ile buluştu

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, makam odasındaki tablolardan birinin sahibi olan, engelli ressam Muhammed Yalçın ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Yalçın'ın görüşmesi CHP Genel Merkezi tarafından paylaşıldı. Ressam Muhammed Yalçın, son çalışmalarından birini de CHP liderine hediye etti. Yalçın ile bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu ise, Yalçın'ın bundan sonra yapmak istediği çalışmalara destek vereceklerini söyledi.

Kaynak: İHA