Kılıçdaroğlu: En kıymetli varlığımız Türk-Kürt kardeşliği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da aynı aileden 7 kişinin evlerinde öldürülmesiyle ilgili, "En kıymetli varlığımız Türk-Kürt kardeşliğidir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da aynı aileden 7 kişinin evlerinde öldürülmesiyle ilgili, "En kıymetli varlığımız Türk-Kürt kardeşliğidir. Halkımızın kardeşliğini bozma çabanıza kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Konya'dan korkunç bir katliam haberi aldık. Konu çok hassas olduğu için, detaylar netleşmeden konuşmak istemedim. Abdüllatif Şener beyin başkanlığındaki heyetimiz bölgede. Tespitler paylaşılacaktır. Yine de ileride olabilecek yeni provokasyonlarla ilgili düşüncelerimi paylaşayım. En kıymetli varlığımız Türk-Kürt kardeşliğidir. Ülkemizin çok yükü var biliyorum; kardeş olanların beli bükülür, gönlü bükülmez. Kendini derin devlet olarak görme gafletine düşen çetelere sesleniyorum: Halkımızın kardeşliğini bozma çabanıza kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin geleceği için mücadele edecek milyonlarca Kuvay-i Milliyeci, vatansever var. Bu ülkeyi sokakta bulmadık biz. Bu iktidar da yolcudur. Ancak devletimiz bakidir ve devletimizi tüm kurumlarıyla birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Kardeşçe yaşadık ve yaşayacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı