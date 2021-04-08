KILICDAROGLU: 'VERDİĞİMİZ HİZMETİN HESABINI HALKA VERECEĞİZ'
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KILICDAROGLU: 'VERDİĞİMİZ HİZMETİN HESABINI HALKA VERECEĞİZ'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KILICDAROGLU: 'VERDİĞİMİZ HİZMETİN HESABINI HALKA VERECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu: En güzel Türkiye'yi gerçek kılacağız (5)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde halka seslendi.

Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na ekonomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde
Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na ekonomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde

Kılıçdaroğlu: En güzel Türkiye'yi gerçek kılacağız (5)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde halka seslendi. İktidara geldiklerinde her kuruşun hesabını halka vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Çocuklarımız güzel Türkiye'de umut içinde yaşayacaklar. Sizden isteğim de umudunuzu kaybetmemeniz. Ayancık Belediyesi nasıl halkına hizmet ediyorsa, bu hizmeti hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm ülkemize sunacağız. Türkiye'nin her coğrafyasında insanlarımız mutlu olacaklar. Verdiğimiz hizmetin hesabını halka vereceğiz. Ayancık Belediye Başkanımız nasıl her kuruşun hesabını Ayancık halkına veriyorsa, bizde bu hesabı 83 milyona vereceğiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacak ve savunacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Ayancık Belediyesi'ni ziyaret etti.

KILICDAROGLU: 'VERDİĞİMİZ HİZMETİN HESABINI HALKA VERECEĞİZ'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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