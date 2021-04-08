Kılıçdaroğlu: En güzel Türkiye'yi gerçek kılacağız (4)
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Kılıçdaroğlu: En güzel Türkiye'yi gerçek kılacağız (4)

Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu: En güzel Türkiye'yi gerçek kılacağız (4)

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ERKEN SEÇİM' ÇAĞRISISinop'ta esnaf ziyaretlerine devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telekomünikasyon işi yapan bir esnafın 'Erken seçim bekliyor musunuz?' sorusuna, "Bir an önce seçim olması lazım, sandık kurulsun ortaya.

Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na ekonomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde
Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na ekonomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ERKEN SEÇİM' ÇAĞRISI

Sinop'ta esnaf ziyaretlerine devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telekomünikasyon işi yapan bir esnafın 'Erken seçim bekliyor musunuz?' sorusuna, "Bir an önce seçim olması lazım, sandık kurulsun ortaya. Hepimizin Türkiye'nin geleceği konusunda sorumluluğu var. Benim de var, sizin de var, hanımların da var. Çünkü hepimizin ortak arzusu gelişen bir Türkiye, büyüyen bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye, herkesin işinin gücünün olduğu bir Türkiye, işsizliğin olmadığı bir Türkiye. Bunu da birlikte yapacağız" dedi.


Kılıçdaroğlu: En güzel Türkiye'yi gerçek kılacağız (4)
Kılıçdaroğlu: En güzel Türkiye'yi gerçek kılacağız (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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