Kılıçdaroğlu En Güçlü İsim"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Elbette Sayın Kılıçdaroğlu en güçlü isimdir. Ama Türkiye'de demokrasiden yana olanların mutabakatına bakacağız. Belli görüşmeler, değerlendirmelerden sonra CHP adayı da kısa bir sürede açıklanacak." dedi.

Altay, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendi kurmay kadrolarından bile gizli yürüttükleri pazarlığın, belli bir aşamaya geldikten sonra önce Bahçeli, sonra Erdoğan'ın "ucube" bir gerekçeyle erken seçim kararı aldığını savunan Altay, "Hayırlı uğurlu olsun. Gidişleri güle güle olsun inşallah." ifadesini kullandı.

Altay, kamuoyunda milletin, vatandaşın kafasında seçimin erken, beklenmedik bir karar olduğu algısı bulunduğunu ifade ederek, bunun doğru olmadığını öne sürdü. Altay, bunun, Erdoğan ve Bahçeli'nin epeydir var olan düşünceleri olduğunu savundu.

Bunun büyük, Türkiye için tarihi fırsat olduğunu dile getiren Altay, Türkiye'nin 70 yıldır demokrasi kavgası, milletin de demokrasi mücadelesi verdiğini anlattı.

Altay, 24 Haziran'da büyük demokrasi sınavı vereceklerini dile getirerek, "Türkiye, nasıl 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'dan sonra demokrasiyi sahiplenmeyi bildiyse, her şeye rağmen demokrasiye sımsıkı sarıldıysa, 20 Temmuz darbe sürecinden 24 Haziran'da kurtulacak." dedi.

-"OHAL şartlarında seçim doğru değil"

OHAL şartlarında bir seçimin doğru olmadığını savunan Altay, OHAL ilk ilan edilmesinde gerekli olan şartların ortadan kalktığını, hükümet üyelerinin teker teker açıkladığını ancak OHAL'in dün yeniden 3 ay uzatıldığına değindi.

Altay, Erdoğan'ın daha önce Bahçeli'ye bir cevap verdiğini, "OHAL'e evet diyenler için söylüyorum, demek ki terörün diline teslim oluyorsunuz, teröre hizmet ediyorsunuz." dediğini söyledi. Altay, "Şimdi 21 aydır süren OHAL'i 3 ay daha uzatan Erdoğan, hangi teröre hizmet ediyor, hangi terörün diline teslim oluyor? İki seçeneğiniz var Erdoğan ya FETÖ'nün terör diline teslim olmuş ya da kendisi AK Parti terörü estirmek üzere yola çıkmış. İkisinde de hayal kırıklığına uğrayacaktır." görüşünü savundu.

-"Freni patlamış kamyon devrildi"

Çok acele erken seçimin gerekçelerine bakılmasını isteyen Altay, erken seçim kararına AB ilişkilerinin konulmasının, AB'nin açıkladığı Türkiye raporunun kabul edilmesi, doğrulanması anlamına geldiğini söyledi.

Seçim kararının aynı zamanda AK Parti ve Erdoğan'ın, ülkeyi yönetemediğinin açık bir itirafı olduğunu ileri süren Altay, Türkiye'nin beş temel sorunu olduğuna işaret etti.

Altay, ekonominin pert, demokrasinin komada, dış politikanın felç, eğitimin kanser olduğunu, toplumsal huzur ve barış ortamının yerini kan gölü aldığını iddia etti. Altay, AK Parti yönetiminin, Türkiye'yi bu beş temel konuda felaketin eşiğine getirdiğini savunarak, "Freni patlamış kamyon devrildi. Erdoğan, devrilen kamyonu millete toplatmak derdinde. Ama millet o kamyonun altında yeteri kadar ezildi, sıkıntısını çekti. Kimse devrilen kamyonun hurdalarıyla uğraşmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin TSK içindeki 3 bin kripto FETÖ'cünün ihraç edileceğine yönelik açıklamasına işaret eden Altay, 24 Haziran'ın güzel bir şeye vesile olacağını, milletin AK Parti'deki kripto FETÖ'cüleri temizleyeceğini, böylece hem 15 Temmuz hem 20 Temmuz darbecilerinin, son kalıntılarını da ortadan kaldıracağını savundu.

-"Siyasi ötanazi"

Daha önce Erdoğan'ı, Bahçeli'nin getirdiğini ve Bahçeli'nin götüreceğini ileri süren Altay, "Fakat bu sefer birlikte gidecekler. Oturmuşlar siyasi ötanazi yapmaya, siyasi ötanazi yapma haklarını kullanmaya karar vermişler. Allah selamet versin, Allah bildiği gibi yapsın. Bu karar, aynı zamanda siyasi ötanazi kararıdır. Bundan şikayetçi değiliz." diye konuştu.

Altay, CHP'nin bu seçime hiç olmadığı kadar hazır olduğunu ve kazanacağını belirterek, CHP'ye ve demokrasiye gönül veren herkesin içinin rahat olmasını istedi.

-"Komisyonda ve Genel Kurulda evet diyeceğiz"

"Bunlar niye acele ediyorlar?" diye soran CHP Grup Başkanvekili Altay, "Bugün muhtemelen bir grup önerisiyle, TBMM İçtüzüğü'nü bir kere daha ayaklar altına alarak, 48 saat geçmeden seçim kararının Anayasa Komisyonunda görüşülmesini isteyecekler. Aceleniz ne?" dedi.

Altay, gümrükten mal kaçırır gibi seçime gidilen bir hava bulunduğunu ileri sürerek, seçim kararının, 48 saat sonra, en erken yarın saat 20.00'de komisyonda, pazar ya da pazartesi Genel Kurulda görüşülmesi gerekirken, yarın Genel Kurulda görüşülüp, bu işin bitirilmek istendiğini anlattı.

CHP'nin de bu karara hem komisyonda hem de Genel Kurulda "evet" diyeceğini aktaran Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hukuk dışılığın nedeni ne olur diye düşündük aklımıza şu geldi; bu seçim iki D seçimidir; demokrasiden yana olanlar ile diktatörden yana olanlar seçimidir. Demokrasiden yana olanların iş birliği, diyalog ve temaslarının bir an önce önünü kesmek için atılmış bir adımdır. Ama AK Parti ve Erdoğan'ın bilmediği şudur; demokrasiden yana sadece lider ve siyasi partiler değildir, Türkiye demokrasiden yanadır. Seçim Kanunu'na göre, seçim takvimi ilan edildiği günden itibaren 7 gün içinde kim kiminle ittifak yapacaksa YSK'ya bildirmek zorunda. Bunların amacı ayın 27'sine kadar kim kiminle ittifak yapacaksa belirlesin, bildirsin yoksa yapamasın. Mantıkları bu. Hiç merak etme Erdoğan, millet ittifakı sandıkta yapacak, sana hak ettiği dersi sandıkta verecek."

Altay, üniversiteye giriş sınavlarının tarihinin değiştirilmesinin de sınava gireceklere saygısızlık olduğunu kaydetti.

-"Ortaya çıkan pehlivanlar tozkoparan"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığı için aday gösterilip gösterilmeyeceği sorusu üzerine Altay, CHP'nin adayının bu kadar merak edilmesinin, seçimleri CHPnin kazanacağının göstergesi olduğunu öne sürdü.

Adaylarını Parti Meclisinin belirleyeceğine işaret eden Altay, ön seçim, seçmen eğilimi gibi değişik yöntemlerle de aday belirleyebildiklerini ancak takvim sıkıştığı için bu yöntemlerin uygulanamayacağını vurguladı.

Altay, "Elbette Sayın Kılıçdaroğlu, en güçlü isimdir. Ama Türkiye'de demokrasiden yana olanların mutabakatına bakacağız. Türkiye bize ait değil, Türkiye demokrasiden yana olan herkesindir. Belli görüşmeler, değerlendirmelerden sonra CHP adayı da kısa bir sürede açıklanacak. Bu 3 gün, 5 gün, 10 gün olur, bunu bilemem. Olabildiği kadar kısa sürede. Ama herkesin tamam kardeşim şimdi oldu dediği adayla milletin huzuruna geliyoruz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Engin Altay'a, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaya cesaret edemediği, siyasetin er meydanının kurulduğu, başpehlivanların çıkması gerektiği sözleri de soruldu. Altay, "Bozdağ'ın, bizim adayımızı da belirleme hakkı herhalde olmaz. Bıraksın kendi adayımızı kendimiz belirleyelim. Bizim adayımız bizim değil demokrasinin adayıdır. Bu bakımdan ince eleyip, sık dokumak gibi bir mecburiyetimiz var. Ortaya çıkan pehlivanlar tozkoparanlar, biz başpehlivan çıkaracağız." diye konuştu.

Bir soru üzerine Altay, uyum yasalarının bu saatten sonra TBMM'de yetişmesinin kolay görülmediğini, parlamentonun çok uzun süre çalışacağına ihtimal vermediğini belirtti.

İYİ Parti'nin seçime girip girmeyeceği tartışmalarının anımsatılması üzerine Altay, "YSK'nın geçmişte bazı partilerin başvuruları üzerine çeşitli kararları var. Kendi aralarında çelişki taşıyan kararlar var. İYİ Parti, Aralıkta büyük kongresini yaptığını söylüyor, biz de öyle hatırlıyoruz. Mesele tamamlanmıştır. Aralıkta kongresini yapan parti, seçimlere rahatlıkla girebilir. Bugüne kadar seçime giren partilere baktığımızda İYİ Parti'nin seçime girmemesi gibi bir şey konuşulamaz bile." dedi.