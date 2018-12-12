Kılıçdaroğlu: "En Çok İsyan Etmesi Gereken Kurum Sendikalardır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer bir devlet çalışma hakkını vatandaşına teslim etmiyorsa, çalışabilecek bir ortamı sağlamıyorsa o devlet sosyal devlet olmaktan uzaklaşmış demektir. Bunu en çok sendikaların dile getirmesi lazım. En çok isyan etmesi gereken kurum sendikalardır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile İşçi Sendikaları, Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından Türkiye Barolar Birliği Litai Otel'de düzenlenen "İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı"na katıldı. Konuşmasında insan haklarıyla ilgili pek çok düzenleme yapıldığını, anayasada güzel düzenlemeler bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ekonomi ağırlıklı olarak insan hakları üzerine konuştu. ILO'nun 102 sayılı sözleşmesine değinen Kılıçdaroğlu, burada 9 ayrı sigorta dalından söz edildiğini ve Türkiye'nin bu sözleşmeyi 1971 yılında parlamentoda yasalaştırdığını ve 8 sigorta dalını uygulamaya başladığını ancak 9'uncu sigorta dalı olan "aile yardımları sigorta dalı"nın Türkiye'de uygulanmadığını aktardı. Kılıçdaroğlu, "Bütün sendikalardan rica ediyorum, bu aile yardımları sigortasının çıkması için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

"Ziraat odalarının buna dava açması lazım"

Anayasada tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması gerektiğinin kaydedildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Parlamento da o zaman görevini yapmış. Diyor ki 'tarım ve hayvancılık dallarında çalışıyorsan sana her yıl milli gelirin en az yüzde 1'i oranında teşvik vereceğim.' 2006-2019 yılları arasında verilmeyen hak 154 milyar 850 milyon lira. Çiftçiye yasaya göre verilmesi gereken hakkın tamamı verilmiyor. Sen benim asıl yasal ve anayasal haklarımı vereceksin. Ziraat odalarının buna dava açması lazım. Çiftçinin benim hakkımı neden vermiyorsun?' diye dava açması lazım" şeklinde konuştu.

"En çok isyan etmesi gereken kurum sendikalardır"

Kamu şirketlerinin tamamının halka ait olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Çünkü bizim vergilerimizle kuruldular. Benim vergilerim ile bir şirket kuruluyorsa benim vergilerim ile bir fabrika kuruluyorsa ve orada binlerce işçi çalışıyorsa eğer bu yer özelleştirilecekse anayasanın öngördüğü kurallara göre diyor ki 'devletleştirme veya özelleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır.' Hangi gerçek karşılığı üzerinden? Bu haklar neden aranmadı peki? Sendikalar neden bu konuda kendi istedikleri ölçüde cılız sesler ile mücadele ettiler? Daha gür seslerle neden mücadele etmediler? Binlerce kişi işsiz kaldı, yüzlerce fabrika kapandı. Çalışma hakkı da anayasada güvence altına alınmış. Çalışma herkesin hakkı deniliyor. Herkesin çalışma hakkı varsa bu çalışma hakkını yerine getirecek olan kurumun adı devlettir. Hepimizin ortak kurduğu bir devlet var. Bunun adı sosyal, laik ve hukuk devletidir. Bu devlet işsize iş bulmak zorundadır. Bunun alt yapısını oluşturmak zorundadır. Eğer bir devlet çalışma hakkını vatandaşına teslim etmiyorsa, çalışabilecek bir ortamı sağlamıyorsa o devlet sosyal devlet olmaktan uzaklaşmış demektir. Bunu en çok sendikaların dile getirmesi lazım. En çok isyan etmesi gereken kurum sendikalardır. Sadece çalışma hakkını bana teslim etmek yetiyor mu? Hayır. Ne diyor Anayasa'nın 52'nci maddesi; 'Çalışma şartları ve dinlenme hakkı var' diyor. Ben insani koşullarda çalışacağım, devlet bana insani koşullarda çalışma ve yeri geldiğinde de dinlenme hakkımın olduğunu anayasa onaylamış. Peki, 'hak aradı' diye, 'çalışma şartlarımı düzeltin' diye eğer bu ülkenin işçileri hapse atılıyorsa ve sendikalar bu konuda, özellikle iki büyük sendika sessiz kalıyorsa orada ciddi bir sorumuz var demektir."

"CHP'li belediyelerin tamamında 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak"

Asgari ücret görüşmelerine değinen Kılıçdaroğlu, Türk-İş'in güzel bir adım atarak görüşmelere asgari ücretle çalışan bir kadın işçiyi davet ettiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Biz şunu söyledik; CHP'li belediyelerin tamamında 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Yeni kazandığımız yerlerde de 2 bin 200 lira yapacağız. Ocak-Nisan farklarını da ödeyeceğiz. Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Alın teriyle, ekmekle uğraşılmaz. O işçi çalışıyorsa ve alın teri döküyorsa başımızın üzerinde yeri vardır" açıklamasında bulundu. - ANKARA