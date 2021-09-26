Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (4)

İZMİR (DHA) - EXPO 2021 HATAY'IN İLK LANSMANINA KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki programının ardından Expo 2021 Hatay'ın ilk lansmanına, CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ve parti yöneticileriyle birlikte katıldı. Lansmanda konuşan Kılıçdaroğlu, organizasyon hakkında bilgiler verdi. Kılıçdaroğlu, "Hatay, sadece Türkiye için değil dünya için çok önemli bir kent. Tarihi deseniz mükemmel bir tarihi var. Mutfağı deseniz, mükemmel bir mutfağı var. İnanç, kimlik zenginliği deseniz, dünyanın ender illerinden birisi. Güzel ülkemizin nadide bir bölgesi. Kadim bir kent aynı zamanda, Hatay. Bu çerçevede Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş az önce ifade etti. Pandemi, pandemiden sonra yaşanan pek çok kriz, dolayısıyla, 'Ne yapabiliriz? Yeni bir yol açalım ve Hatay'ı yeniden dünya markası haline getirebilir miyiz? Burada yaşanan ekonomik krizden acaba toplumu biraz kurtarabilir miyiz?' diye bir yol arayalım diye başlandı ve Expo'yu Hatay'a getirdi. Hepinizin huzurunda Büyükşehir Belediye Başkanımızı kutluyorum, size verdiği hizmetler dolayısıyla" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından, 3 farklı semavi dinden 6 farklı medeniyetin müzikleri ile öykülerini sunan, Hatay Medeniyetler Korosu sahne aldı.

İzzet NAZLI/HATAY, -

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